Blijven in mythische Crucible of groeien via Saudi-Arabië en China: de 4 scenario's voor het WK snooker

za 27 april 2024 08:15

Elke sessie kunnen slechts 980 mensen in de mythische zaal in Sheffield zitten.

De locatie van het WK snooker staat meer dan ooit ter discussie. Het oude Crucible Theatre, sinds 1977 dé plek van het wereldkampioenschap, wordt stevig bekritiseerd door topspelers. Ook voormalig voorzitter van de snookerbond Barry Hearn lijkt aan te dringen op een vertrek uit Sheffield: "De stad heeft tot 2027 om voor een oplossing te zorgen." Maar wat zijn dan de mogelijke scenario's? Wij lijsten het voor u op.

Scenario 1: Niks veranderen

Met zijn 980 zitplaatsen is de Crucible altijd vol. Dat weet ook Renaat Schotte, die vorig jaar ter plekke Luca Brecel wereldkampioen zag worden.



"Het is ondertussen een traditie om aan het einde van een WK aan te kondigen dat de volgende editie al is uitverkocht. Door de groeiende populariteit is een zaal voor 1.000 mensen veel te weinig." Barry Hearn voelt ook dat er verandering moet komen. Hij was tot 2010 de grote man bij de wereldsnookerbond en is nu nog voorzitter van Matchroom, een van de promotoren in het snooker. "The Crucible heeft een fantastische geschiedenis en het is een groot deel van mijn leven geweest, maar we moeten in de echte wereld leven", zei Hearn deze week bij BBC.

In de Crucible lijkt het alsof ik train in mijn garage. Hossein Vafaei

Ook bij veel spelers lijkt de magie verdwenen te zijn. "Niemand wordt nog enthousiast van deze zaal", vertelde Luca Brecel na zijn uitschakeling afgelopen weekend. De Iraniër Hossein Vafaei, deze week actief op het WK, deed er zelfs een schepje bovenop. "Het stinkt hier en het lijkt alsof ik hier aan het trainen ben in mijn garage. Overal is alles geweldig, maar hier is alles anders." Blijven in de huidige Crucible lijkt dus geen optie te zijn. "Voor een evenement als het WK snooker is die locatie gedateerd", vertelt Renaat Schotte. "Langs de andere kant is dat juist de charme. In een grotere zaal krijg je die sfeer niet." Schotte begrijpt ook de zorgen van de spelers. "Er is beperkte catering en de gangen zijn klein. Om het cru te zeggen: het is bijna een parochiezaal." "Alles is heel klein. Niks is veranderd, in een wereld die wel evolueert."

De ingang van de Crucible.

Scenario 2: Nieuwe Crucible

Veel spelers willen verandering zien. Helemaal verdwijnen uit Sheffield, zoals al even wordt geopperd, ligt wat moeilijker. "Dit is heilige grond. Het is bijna heiligschennis voor een professionele snookerspeler om openlijk kritisch te zijn over onze thuis", zei ex-wereldkampioen Shaun Murphy als reactie op Vafaei. Optie 2 is een nieuwe zaal op dezelfde plek. "We hebben een nieuwe locatie nodig met plaats voor 2.500 tot 3.000 mensen, want ik ben het beu om brieven te krijgen van mensen die vragen hoe ze aan een kaartje kunnen komen", aldus Hearn bij BBC.

De Crucible is sporterfgoed, maar dat betekent niet dat het WK er blijft. Renaat Schotte

Dan is het de vraag wat Sheffield doet. Het contract met de stad loopt af in 2027. "Het is logisch dat Hearn nu een ultimatum stelt. De tijd begint te dringen als ze een nieuwe zaal moeten bouwen", zegt Schotte. "Het is niet omdat Sheffield en de Crucible sporterfgoed zijn, dat het WK er zal blijven. Als ze slim zijn, bouwen ze een nieuwe venue. Ik weet wel niet of Sheffield het geld heeft om het te bekostigen." Maar dreigt de traditie en de status als "bede­vaarts­oord" voor snookerfans dan niet te verdwijnen? "Het Maracana-stadion in Brazilië is ook volledig vernieuwd. Wembley werd zelfs afgebroken voor een nieuw stadion. Die belevenis is er daar nog steeds", maakt Schotte de vergelijking met het voetbal.

Het Wembley-stadion werd verbouwd tussen 2000 en 2007.

Scenario 3: Saudi-Arabië

Als een nieuwe zaal in Sheffield praktisch niet haalbaar is, staan andere landen klaar als vervanger. Een derde optie volgens Barry Hearn is na 2027 voor 10 jaar op een andere locatie spelen. Daarvoor wordt de vraag uit Saudi-Arabië alsmaar groter. Zelfs Ronnie O'Sullivan neigt naar een WK-verhuis naar het Midden-Oosten. "Ik vind het een goed idee om het WK straks elders te organiseren. Saudi-Arabië lijkt me een uitstekend alternatief", poneert de Engelsman. Belangrijke noot daarbij: de 7-voudige wereldkampioen is sportambassadeur van Saudi-Arabië.

Geld is belangrijk. Ik wil geen dinosaurus zijn en zo niet mee evolueren. Barry Hearn bij BBC

De flirt met Saudi-Arabië is geen toeval. Op de boarding in de huidige Crucible prijkt Riyadh Season, een door het land gefinancierd entertainmentfestival. "Het is bijna heiligschennis", vindt snookerliefhebber Renaat Schotte. "Daar is the sky the limit. Maar als het prijzengeld maal 10 zou gaan, zou je als speler of manager dom zijn om het niet te doen." Ook Hearn denkt aan het financiële plaatje. "Geld heeft altijd een voordeel ten opzichte van de geschiedenis. De wereld verandert. Ik wil geen dinosaurus zijn en niet mee evolueren." Al wil de snookerbobo graag ook wel in Sheffield blijven. "Ik wil hier blijven, maar ik heb er een reden voor nodig. Iedereen moet zijn steentje bijdragen."

In maart speelden Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan de finale van de World Masters in Riyadh.

Optie 4: Beurtrol

Er is ook nog een vierde mogelijkheid: een rotatiesysteem tussen 3 locaties. Barry Hearn legde het deze week zelf uit bij BBC. "Als wereldkampioenschap gaan we dan de wereld rond, misschien een jaar in Saudi-Arabië, een jaar in China en een jaar in Sheffield." "Waarom moet het WK snooker één thuis hebben? Waarom wordt de Crucible niet elk jaar getransporteerd naar Peking of Saudi-Arabië?"

Ik snap dat spelers eieren voor hun geld kiezen. Renaat Schotte