Kyren Wilson bibbert nog even om het af te maken, maar mag zich voor het eerst wereldkampioen snooker noemen

Blitzstart van Kyren Wilson

Is de titelstrijd al na één sessie beslist? Jak Jones staat alvast voor een zware opdracht in de finale van het WK snooker, want hij kijkt tegen een 7-1-achterstand aan. De Welshman, die het van de kwalificaties tot de finale schopte, kon niet verbergen dat hij minder fris was dan tegenstander Kyren Wilson.



Wilson won de eerste 7 frames van de finale. Het is nog maar de 3e keer in The Crucible dat dit gebeurt. Is het al afgelopen? Jak Jones sloot de eerste sessie toch nog af met framewinst, maar zal vanavond een pak sterker moeten zijn aan de snookertafel om nog kans te maken op de titel.