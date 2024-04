Zonde: (zieke?) titelverdediger Luca Brecel verliest laatste 4 frames en sneuvelt in 1e ronde van WK

Luca Brecel (WST-4) zal zijn wereldtitel niet verlengen. In de eerste ronde van het WK was David Gilbert (WST-31) met 9-10 te sterk. Onze landgenoot kreeg kansen om de wedstrijd te winnen, maar hij liet ze liggen. Zijn avontuur in Sheffield eindigt op dag 1. "Ik was moe in de laatste sessie", zei een licht verkouden Brecel in een korte reactie.