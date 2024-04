Schelden à volonté en een deal met de Saudi's: provoceert favoriet O'Sullivan zich naar 8e recordwereldtitel?

"The Crucible? Ik hou niet van die muffe zaal. Je kan er een kop thee drinken of een lasagne eten, en that's it. Ik vind het een goed idee om het WK straks elders te organiseren. Saudi-Arabië lijkt me een uitstekend alternatief."



Twee dagen voor de start van het WK snooker dropte Ronnie O'Sullivan nog eens een bommetje. "The Rocket" won dan wel 7 WK's in de legendarische - maar oubollige - zaal in Sheffield, hij deinsde er niet voor terug om de snookertempel stevig door de mangel te halen.



De reden is niet ver te zoeken: O'Sullivan tekende in navolging van onder anderen Lionel Messi of Rafael Nadal zopas een lucratief contract als sportambassadeur van... Saudi-Arabië.

O'Sullivans charge tegen The Crucible was dan ook niet meer of niet minder dan een promopraatje. Een faux pas in de eerder conservatieve snookerwereld.