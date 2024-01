Ongeziene tirade van O'Sullivan over rivaal Carter: "Hij kan mijn middenvinger krijgen en erop gaan zitten"

di 16 januari 2024 15:40

De jarenlange vete tussen Ronnie O'Sullivan en Ali Carter heeft na de Masters-finale van afgelopen weekend een nieuwe climax bereikt. In audiofragmenten die pas dinsdag opdoken, is te horen hoe The Rocket op de persconferentie vernietigend uithaalt naar Carter. "Hij heeft problemen en het wordt tijd dat hij zijn "f***ing" leven op orde krijgt", fulmineerde O'Sullivan.

Dat Ronnie O'Sullivan en Ali Carter elkaars bloed kunnen drinken, is een publiek geheim. Enkele jaren geleden hadden de twee al eens een akkefietje aan de snookertafel tijdens het WK van 2018. Carter en O'Sullivan troffen elkaar in de 2e ronde, in een wedstrijd die gewonnen werd door Carter. In het 19e frame kreeg het duo het verbaal aan de stok, nadat O'Sullivan bij het verlaten van de tafel Carter een por in de ribben gegeven had. Een bitsige O'Sullivan noemde Carter onder meer "Mister Angry", de scheidsrechter slaagde er toen in om de gemoederen te sussen

Het akkefietje op het WK 2018:

Dat het tussen Carter en O'Sullivan nooit meer goed zal komen, is nu nog maar eens duidelijk geworden. Na de Masters-finale van afgelopen zondag - gewonnen door O'Sullivan - verklaarde Carter dat hij zich geërgerd had aan hoe O'Sullivan "overal op de vloer zijn snot achtergelaten had". "Het was gewoon smerig, maar niemand zegt er iets van. Dat is degoutant gedrag en dat komt dan nota bene van een profspeler. Het kan niet dat zoiets toegelaten wordt", opende Carter de aanval. "En dan had je nog een paar imbecielen in het publiek die je zaken toeroepen op belangrijke momenten. Alsof het nog niet moeilijk genoeg is om hem te verslaan. Mijn hoofd ontplofte."

Hij is een f***ing nachtmerrie en het wordt tijd dat hij zijn f***ing leven op orde krijgt. Ronnie O'Sullivan over Ali Carter.

De uitlatingen van Carter werkten als een rode lap op een stier bij O'Sullivan, die in zijn vernietigende repliek de vloekwoorden niet schuwde. "Ik ga niet meer om de hete brij heendraaien of op eieren lopen: hij is een f***ing nachtmerrie en het wordt tijd dat hij zijn f***ing leven op orde krijgt", brieste O'Sullivan over zijn rivaal. "Hij is geen vriendelijke kerel. Er hangt geen leuke vibe rond de tafel met hem. Iedereen weet hoe hij is. Hij heeft problemen. Hij heeft hulp nodig. Ik heb geen idee wat zijn probleem met mij is en het kan me ook geen zak schelen. I don't give sh*t. Ik zeg erover wat ik wil zeggen." "Hoe meer hij mij wil uitdagen, hoe meer ik hem afstraf. Hij graaft gewoon zijn eigen graf. Ik heb al 20 jaar niet meer met hem gesproken, terwijl ik als kind nog met hem gespeeld heb. Dan moet je geen onzin komen uitkramen tegen mij. Hij kan mijn middenvinger krijgen en daar mag hij gaan opzitten", besloot O'Sullivan zijn tirade.