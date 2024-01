Ronnie O'Sullivan kan na de jongste ook de oudste Masters-laureaat worden: "Jeugd zal tandje moeten bijzetten"

Voor de 14e keer in zijn carrière heeft Ronnie O'Sullivan zich geplaatst voor de finale van de Masters, na het WK het meest prestigieuze toernooi van het jaar. O'Sullivan rekende zaterdag in de halve finales af met Shaun Murphy. "De jeugd houdt me jong", glimlachte de 48-jarige kampioen na zijn overwinning.

Ronnie O'Sullivan is met 7 eindzeges op de Masters nu al de recordhouder. Daar kan er zondag in zijn 14e finale nog eentje bij komen, na een 6-2-zege in de halve finales tegen Shaun Murphy.

De huidige nummer 1 van de wereld won 3 van de eerste 4 frames, Murphy prikte tussendoor wel terug met een knappe 131-break.

Na een nieuwe century van Murphy in het 5e frame naderde hij tot op 3-2, maar dan vond O'Sullivan het welletjes. Met 3 frames op een rij stoomde hij door naar 6-2, goed voor een ticket voor de finale.

O'Sullivan is de recordhouder op de Masters, maar zijn laatste eindzege in Londen dateert wel al van 2017. Sinsdien stond hij nog één keer in de finale. In 2019 verloor hij van Judd Trump.

De intussen 48-jarige Engelsman kan morgen de oudste winnaar ooit worden van de Masters. O'Sullivan is bovendien ook nog steeds de jongste laureaat ooit. 29 jaar geleden won hij de Masters voor het eerst, op 19-jarige leeftijd.

"Ik voel me nog niet oud", vertelde O'Sullivan na zijn zege tegen Murphy. "In mijn hoofd voel ik me nog jong en tegen de jeugd aan de tafel staan houdt me ook jong."

"Ze zien er oud uit en hun brein werkt langzaam. Mijn brein werkt nog redelijk snel rond de snookertafel. Ze zullen een tandje moeten bijzetten. Ik word blind en ik heb een slechte arm en ze kunnen me nog steeds niet verslaan."