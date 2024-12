Lefevere verklaart na emotionele kerstspeech waarom hij net nu afscheid neemt: "Het wordt te groot voor mij alleen"

wo 11 december 2024 10:53

Zijn geesteskind is ondertussen "een stevige baby van 23 jaar". Eenvoudig is het dan ook niet voor Patrick Lefevere om afscheid te nemen van Soudal-Quick Step, al blijft hij beschikbaar als "klankbord". "Ik zou niet graag hebben dat het team verloren gaat", zegt hij.

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het nieuws dat Patrick Lefevere stopt als CEO van Soudal - Quick Step. Ook bij het team zelf. In zijn traditionele kerstspeech verraste Lefevere alle personeelsleden met zijn afscheid. "Ik had bijna niemand gewaarschuwd, want ik wilde geen lekken", verklaart hij. "Als je het aan een iemand vertelt, gaat het rond als een vuurtje." "Gisteren heb ik het dan in een grote zaal voor alle personeelsleden verteld. Ik wilde niet midden in het seizoen weglopen en de opvolging staat klaar, dus nu is het goede moment. Ik word 70 jaar en heb genoeg gedaan." Zijn aankondiging lokte natuurlijk heel wat emoties uit. "Toen ik die 180 personeelsleden in één kamer zag en achteraf knuffels kreeg en mensen zag huilen ... Dat is zwaarder dan deze persconferentie." "Ik zag een van de oudste leden van mijn team, die er al bij is van 1992, huilen. Dat raakte me. Maar we hebben daarna een leuk feestje gehad. Ik heb ze een beetje koud gepakt met het nieuws, maar hopelijk heb ik het goed gemaakt door gisteren ruimschoots te trakteren."

Waarom hakte Lefevere juist nu de knoop door om te stoppen? "Ik voel dat het tijd is om te vertrekken. Ik heb genoeg gedaan en het team wordt ook te groot voor mij alleen." "De beslissing is zeker niet geforceerd. Ik ben naar Zwitserland gevlogen voor een gesprek met eigenaar Zdenek Bakala. Daar hebben we samen de beslissing genomen." "We gaan het team doorzetten. Ik weet dat ik geen brandende boot achterlaat. Bakala heeft bevestigd dat hij gelooft in het team en zal blijven investeren. Ik plak er geen jaartal op, maar het is langer dan iedereen denkt."

Vrije man

Na ruim 20 jaar als ploegbaas valt het afscheid ook niet gemakkelijk. "Een kind loslaten? Het is geen kind meer. Het is een stevige baby van 23 jaar", lacht Lefevere. "Ik heb het - niet alleen met mijn eigen handen - uitgebouwd tot wat het team vandaag is. Ik zou dan ook niet graag hebben dat het verloren gaat. Ik heb er altijd voor gevochten, door alle stormen heen. En dat zijn er heel wat geweest." "Ik word er ook niet jonger op. Ik ga niet liegen: ik ben fysiek niet meer dezelfde. Het team werd, zeker met ook nog de vrouwenploeg, te groot voor één persoon." Toch zal Lefevere nog klaarstaan met advies, indien nodig. "Ik ga niet meer elke dag naar service course gaan om te luisteren naar klachten. Dat is niet mijn stijl. Ik ben nu een vrije man." "Als ze me uitnodigen, zal ik er zijn. Maar ik ga ze niet dwingen. Ik zal ook wat gas terugnemen, maar ook in pensioen is het belangrijk om actief te blijven", lacht Lefevere. En waar is hij het meest trots op? "Dat kan ik niet zeggen. Misschien dat iedereen me op mijn woord geloofde. Of dat ik een tumor heb overleefd en niet bij de pakken ben blijven zitten."

Trots en bescheiden

Patrick Lefevere laat zijn ploeg nu in veilige handen bij Jürgen Foré, die zijn rol overneemt. "Ja, dat is sneller dan verwacht", geeft de nieuwe CEO toe. "Ik had het voorbije jaar al de coaching van Patrick en hij zal er nog zijn voor mij en het team met advies." "We hebben samen 2025 voorbereid, dus we zijn er klaar voor om de uitdaging aan te gaan. Het zijn grote schoenen om te vullen en het zal altijd zijn team blijven. Ik ben trots, maar ook bescheiden om over te nemen." "Maar als ik twijfel, zal ik Patrick bellen als klankbord met al zijn ervaring. We gaan ook geen grote stappen zetten, eerder centimeters en millimeters. En als we iets verkeerds doen, zullen we het verbeteren."

