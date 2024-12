Hayen vol lof voor Tzolis, die ondanks hoofdwonde bleef strijden: "Al begon hij op het einde te wankelen"

Met veel bloed en zweet, maar zonder tranen. Christos Tzolis was gisteren de verpersoonlijking van het strijdershart van Club Brugge. Zelfs met een hoofdwonde zette de Griek door, waarvoor hij lof kreeg van zijn coach.

De gelijkmaker van Club Brugge kwam misschien niet op zijn naam - zijn schot werd een owngoal via Quaresma - maar Christos Tzolis kreeg achteraf wel de trofee van "Speler van de match" als troostprijs.

Zelfs een gapende hoofdwonde na een stevige botsing hield de Griek niet tegen. Eerst werd met nietjes geprobeerd om het bloeden te stelpen, nadien koos Tzolis toch voor een verband. Alles om te kunnen blijven spelen.

Een goede keuze, want met zijn strijdershart hielp hij Club Brugge mee aan een driepunter. Coach Nicky Hayen was dan ook vol lof over "de uitstekende mentaliteit" van Tzolis.

Had hij getwijfeld om de aanvaller meteen naar de zijlijn te halen? "Nee, we staan voortdurend in contact met de medische staf. Die gaf aan dat hij voort kon spelen."

Uiteindelijk werd Tzolis na ruim 80 minuten gewisseld. "In mijn ogen begon hij wat te wankelen", verklaarde Hayen. "En hij gaf ook toe dat hij duizelig werd. Het was dus de juiste keuze."