Tom Boonen begrijpt wielervader Patrick Lefevere: "Hij had niet veel meer te zeggen in de ploeg en het is tijd om te rusten"

wo 11 december 2024 12:30

Tom Boonen (44) werd door Patrick Lefevere in een etentje op de hoogte gebracht over zijn afscheid van de wielersport. Verrast is hij dus niet, vol lof wel. "Ik ging niet altijd akkoord met hem, hij niet altijd met mij. Maar zijn werkwijze was wel correct", aldus Boonen.

"Er is voor alles een moment, hé. Neen, ik ben niet zo heel erg verrast", reageert Tom Boonen over het afscheid van Patrick Lefevere als CEO van Soudal - Quick Step. Lefevere hield met Boonen en enkele intimi 2 weken geleden een etentje. Tussen de lijnen kon hij de plannen al lezen. "Patrick zei me dat hij niet veel meer te zeggen had in de ploeg. Hij wordt ook 70 jaar. Als hij nog wat wil profiteren van het leven, dan is het moment aangebroken." "Dat betekent niet dat hij zomaar zal wegwandelen en pakweg zal golfen. Hij zal zich vervelen, maar alles is wel een uitdaging geweest." "Zeker vorig jaar, met die fusie en alle bommetjes. Ze hebben veel intern kunnen houden, maar aangenaam was het niet." "Ook daar is hij doorgeraakt, maar ik denk dat hij het even heeft gehad en dat hij genoeg gegeven heeft aan de sport." "Het is tijd om wat te rusten, als hij daar zin in heeft. Het zijn grote schoenen die gevuld moeten worden, maar ik heb de indruk dat de ploeg goed marcheert."

Huisvader bij familiale sfeer

Boonen en Lefevere kennen elkaar door en door. In 2002 werd Boonen prof bij US Postal, aan het einde van dat jaar verbrak hij zijn contract om bij het nieuwe Quick Step-Davitamon te koersen. Boonen: "Ik ken Patrick al van voor de ploeg. Zijn zoon is een leeftijdsgenoot van mij en koerste tegen mij bij de aspiranten. Patrick ging samen met dokter Yvan Vanmol vaak naar die wedstrijden kijken." "Toen ik zijn auto van Mapei zag staan, deed ik altijd extra mijn best. Ik heb hem dus leren kennen toen ik een jaar of 12 was en ik heb uiteindelijk 16 jaar bij hem in de ploeg gekoerst." Een topmanager, zo zegt Boonen over de afzwaaiende CEO. "Hij kon de juiste mensen bij elkaar brengen. De teamgenoten die hij samenbracht, konden samen door één deur." "Wij zijn een van de weinige ploegen die met verschillende kopmannen hebben gescoord. Ik ben zelden alleen leider geweest en hij liet dat werken." "Hij is de huisvader van het team, iemand die met kordate hand bestuurde, maar wel voldoende warmte en gezelligheid gaf. De sfeer was echt familiaal. Ik ben heel dankbaar dat ik al die jaren daar heb kunnen rijden."

Patrick denkt wat hij zegt. Ik kan daar wel tegen. Anderen heeft het misschien meer gestoord, maar ik kon er goed mee om. En ik gaf vaak een antwoord. Tom Boonen