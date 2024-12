Johan Museeuw zwaait Patrick Lefevere uit: "We hebben mekaar grootgemaakt", Wilfried Peeters: "Hij was meer dan mijn baas"

wo 11 december 2024 11:38

Het afscheid van Patrick Lefevere was ook voor zijn trouwe soldaat Wilfried Peeters even slikken. "Ik geloofde het eigenlijk niet toen hij het aankondigde", reageert de ploegleider. Voor Johan Museeuw was het geen verrassing dat Patrick Lefevere stopt: "De laatste weken gaf hij aan dat het zwaar werd."

Wiflried Peeters werkte sinds 1993 tot nu onafgebroken samen met Patrick Lefevere, eerst als renner daarna als ploegleider. "Ik heb niets dan mooie woorden voor hem over", zegt Peeters. Helemaal uit de lucht viel hij niet door het nieuws, alhoewel. "Twee weken geleden waren we met de 'oude garde' gaan eten, met Tom Boonen, dokter Yvan Vanmol en dus ook Patrick." "Toen heeft hij gezegd dat hij na dit seizoen zou stoppen. Ik geloofde hem niet, ik dacht dat het misschien tijdelijk door zijn hoofd spookte." "Maar hij wordt in januari 70 jaar en heeft al veel meegemaakt. Misschien was het dan toch tijd."

Patrick Lefevere, Tom Boonen en Wilfried Peeters vierden samen vele triomfen.

"Niemand is onvervangbaar, maar Patrick ..."

Wilfried Peeters benadrukt vooral de menselijke kwaliteiten van Lefevere. "Hij heeft hier een echte familie gekneed. Iedereen zet zich met hart en ziel voor de ploeg in." "Hij kende ook van al zijn renners het privéleven. Hij wist van iedereen wat er aan de hand was. Dat was zijn grote kracht. Dat is toch niet evident." "Na mijn laatste seizoen als renner vroeg hij me om ploegleider te worden. Dat is een van de mooiste momenten uit mijn leven." "Ik heb Patrick blindelings vertrouwd, heb nooit een handtekening gezet. Een woord is een woord voor hem."

Patrick kende van al zijn renners het privéleven, wist van iedereen wat er aan de hand was. Wilfried Peeters

"Hij is meer dan alleen mijn baas geweest, hij was een beetje mijn vader." Jurgen Foré wacht de zware taak om de schoenen van Lefevere te vullen. "Hij heeft maar één jaar de tijd gehad om het te leren, maar we gaan er samen een mooi familiaal geheel van maken." "Niemand is onvervangbaar, maar Patrick vervangen wordt wel heel moeilijk. Dat zal je door 2-3 personen moeten doen." "Maar Patrick zal sowieso wel naar de koers blijven komen. Met zijn koerskennis heb je goud in handen. Dat mag je niet zomaar opgeven."

Johan Museeuw: "We hebben mekaar grootgemaakt"

Voor Johan Museeuw was het geen verrassing dat Patrick Lefevere stopt. "De laatste weken gaf hij regelmatig aan dat het zwaar werd", vertelt de Leeuw van Vlaanderen, die zijn hoogdagen beleefde onder de vleugels van Lefevere. "We hebben mekaar grootgemaakt", stelt Museeuw. "Eerst was hij mijn ploegleider, een die heel dicht bij zijn renners stond." "We zijn allebei West-Vlamingen en dat klikte", gaat de wielerkampioen voort. "Na een etappe kwam hij bijvoorbeeld naar de kamer om nog wat na te praten of wat te zeveren."

Johan Museeuw en Patrick Lefevere in de Mapei-Quick-Step-periode.

Lampaert: "Het nieuws overviel ons"

Patrick Lefevere lichtte zijn renners in op de ploegstage in Spanje. "We wisten dat het een keer ging gebeuren, maar toen hij het gisteravond vertelde, geloofde ik het nog niet echt. Het overviel ons toch", getuigt Yves Lampaert. "Hij is 10 jaar mijn baas geweest", gaat de renner voort. "Een hele goede baas, die op het juiste moment ook goed kon feesten." "Toen we in Innsbruck wereldkampioen tijdrijden werden bijvoorbeeld. We zijn allemaal met een kater naar huis gevlogen", herinnert Lampaert zich.