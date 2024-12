Wat met de behaalde punten? En degradeert er nu een club minder? Dit zijn de gevolgen na de schrapping van Deinze

Einde verhaal voor SK Deinze. De noodlijdende club uit de Challenger Pro League kan zijn schulden niet betalen en is vandaag failliet verklaard. Een sportief drama aan de Leie, maar de vereffening heeft natuurlijk ook een impact op de competitie.

Een club die de boeken moet dichtklappen tijdens het seizoen, het is helaas geen unicum in het Belgische voetbal. Deinze treedt in de bedenkelijke voetsporen van onder meer Moeskroen (2009-2010).

In de Challenger Pro League blijven na het faillissement dus nog 15 teams over en zal er elke speeldag 1 club vrij zijn.

Maar wat gebeurt er met alle wedstrijden die wel al gespeeld zijn? De huidige competitie is 14 rondes oud.

Dat Deinze geschrapt wordt, is nefast voor de clubs die de voorbije maanden punten hadden gesprokkeld tegen het zinkende schip. Die buit moeten zij teruggeven.

De 3 punten gaan verloren voor La Louvière, Patro Eisden, RWDM, Francs Borains, FC Luik en Seraing,

Wie speelde gelijk en speelt 1 punt kwijt? Zulte Waregem, Lokeren-Temse en Lommel SK.

Voor de clubs die verloren van Deinze, verandert er niets en is het als het ware een nuloperatie. Het gaat om RSCA Futures, Lierse SK, Club NXT, Jong Genk en SK Beveren.

Enkel Eupen had nog niet tegen Deinze gespeeld in de heenronde. Die match stond zaterdag op het programma.