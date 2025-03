Nieuwe speeldag, nieuwe VAR-controverse: "Het is beter dat ik nu niet te veel meer zeg"

Beide trainers hinkten na Charleroi-Genk op twee gedachten: was dit nu een gewonnen punt of twee verloren punten? Charleroi-coach Rik De Mil hekelde vooral de arbitrage, al besefte hij ook: "Je moet altijd respectvol blijven, ook na een match met zoveel emoties."

Hét sleutelmoment in Charleroi-Genk kregen we in de 71e minuut: Jeremy Petris gaat spectaculair neer in het strafschopgebied. Werd hij geduwd door Joris Kayembe of haakte hij zichzelf onderuit?



Scheidsrechter Nicolas Laforge liet voortspelen, maar had de pech dat er aan de overkant meteen werd gescoord door RC Genk, waardoor de schijnwerpers nog meer op de fase met Petris kwamen te staan.



Ook de VAR bekeek het incident, maar oordeelde dat er niets aan de hand was. Aan de zijlijn ging Charleroi-coach Rik De Mil uit zijn dak.

Na de match, die nog op 1-1 eindigde, moest De Mil dan ook op zijn lip bijten voor de camera. "De manier waarop Petris valt, is niet natuurlijk. Er is contact, dus moet je fluiten."



"Voor mij ligt het probleem niet bij de VAR, maar bij de scheidsrechter, die gewoon zelf kon fluiten."



"Maar na een match met zoveel emoties moet je opletten met wat je zegt", censureert De Mil zichzelf. "Je moet altijd respectvol blijven en goed nadenken over wat je gaat zeggen. Dan is het misschien beter dat ik niet te veel meer zeg."