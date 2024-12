Het doek is definitief gevallen over Deinze: tweedeklasser failliet verklaard na mislukte overname

Het drama van Deinze is compleet: na maanden miserie is de voetbalclub langs de Leie vandaag definitief failliet verklaard. De ambitieuze tweedeklasser raakte dit seizoen verstrikt in een onmogelijk overnamedossier en kwam zo nooit van zijn schuldenberg af. Vandaag werd het verdict geveld in de Ondernemingsrechtbank van Gent.

Cissé bleef beloftes maken aan de spelers en het personeel van de club, maar deadlines werden steeds verder opgeschoven en de beloofde betalingen bleven uit. En zo werd Deinze een kruitvat waarin spelers in staking gingen en naar andere clubs trokken, en onbetaalde leveranciers en schuldeisers de rechtbank opzochten.

Maar wittebroodsweken werden het allerminst voor Deinze 2.0. Terwijl iedereen dacht dat de tweedeklasser opnieuw vertrokken was, leek de financiële situatie van de club ook na de overname alleen maar verder af te glijden.

Toen het Luxemburgse AAD Invest Group zich begin november opwierp als de redders van Deinze, was de euforie in de Dakota Arena nog groot. Nieuwe eigenaar en investeerder Doudou Cissé beloofde de schulden van de vorige eigenaar – de Singaporezen van ACA Football Partners – op zich te nemen en Deinze zo van het faillissement te behoeden.

De overname die voor nieuwe hoop moest zorgen bij Deinze , is een zwart gat geworden waarin alles en iedereen werd meegesleurd.

Sportief kreeg Deinze al snel een transferstop en twee keer puntenaftrek opgelegd door de licentiecommissie, maar het was vooral de zaak in de Ondernemingsrechtbank van Gent die iedereen in en rond de club zorgen baarde. De tweedeklasser werd er gedagvaard door drie partijen wegens laattijdige betalingen.



Twee weken geleden kon Deinze niet aantonen dat het over de middelen beschikte om zijn schulden in te lossen, maar kocht de club tijd door het aanstellen van voorlopige bewindvoerders, die tot deze week de tijd kregen om in allerijl een oplossing voor de crisis te vinden.



Er werd verwacht dat investeerder Doudou Cissé afstand zou doen van zijn aandelen, maar dat gebeurde niet. "De situatie is gitzwart in Deinze", getuigden de bewindvoerders, die geen uitweg vonden, gisteren dan opnieuw in de Ondernemingsrechtbank tijdens de slotvordering.

Vandaag velde de rechtbank in Gent het verdict: de club wordt definitief failliet verklaard.

"Uit de door eisende partij verstrekte gegevens en voorgelegde stukken blijkt dat Deinze op duurzame wijze opgehouden heeft te betalen en dat haar krediet geschokt is", aldus het persbericht van de ondernemingsrechtbank.