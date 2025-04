"Die mag nooit meer op de bank zitten": onsportieve actie Union verhit gemoederen, maar sprak iedereen de waarheid?

De materiaalmanager van Union heeft zich allerminst populair gemaakt in Genk. Bij een ultieme aanval van de thuisploeg gooide de man prompt een tweede bal het veld op. "Dat was niet mooi", klonk het eerlijk bij Union-trainer Sébastien Pocognoli. Alleen is dé vraag: was de materiaalman van Union ook effectief de persoon die de bal gooide?

De poppen gingen na de actie meteen aan het dansen. Uiteindelijk werd materiaalmanager Ibrahim Fadili met rood naar de kleedkamer gestuurd. Achteraf was het ongenoegen over het gedrag van de Brusselaars groot bij de thuisploeg - trainers Fink en Pocognoli gingen na de persconferentie zelfs even in discussie voor de ogen van de aanwezige pers.

De coach van de bezoekers had enkele minuten eerder al mea culpa geslagen.



"We moeten eerlijk zijn", aldus Pocognoli. "Het was niet mooi, maar zeker niet gepland. Ik heb het ook besproken in de kleedkamer. Ik ben mijn excuses gaan aanbieden aan de scheidsrechters, want het werd moeilijk op het einde."



Het is alleen maar de vraag of de weggestuurde Fadili ook effectief diegene was die de bal het veld opgooide. Op basis van de televisiebeelden valt niet uit te maken wie de dader was en bij Genk heerste het vermoeden dat de materiaalmanager zich voor een ander staflid of een speler opofferde.

Pocognoli kon alvast het antwoord niet geven: "Wie het was? Ik heb de beelden nog niet gezien. Ik denk iemand van de staf. Of Ibrahim zich heeft opgeofferd? Ik weet het echt niet."