Uitgerekend (vertrekkende?) Trent Alexander-Arnold brengt Liverpool op één zege van titel, Leicester City degradeert

Liverpool heeft Leicester City nu echt naar de tweede klasse verwezen. Niet zonder moeite klopte de leider het team van basisspeler Wout Faes, dat moest winnen om degradatie even te voorkomen. Trent Alexander-Arnold was de matchwinnaar. Hij staat dicht bij een vertrek in de zomer, maar gaf ‘zijn’ Liverpool zo toch nog een mooi cadeau. De Reds hebben nog één zege nodig voor de titel.