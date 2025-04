Wervelend Club Brugge smeert KAA Gent pijnlijke forfaitnederlaag aan en is voor het eerst dit seizoen leider

"De Slag om Vlaanderen" wordt een slag in het water voor KAA Gent. Nog voor de strijd goed en wel begonnen is, is die alweer voorbij. Met twee goals in het openingskwartier legt een furieus gestart Club Brugge een amechtig KAA Gent meteen het zwijgen op. Een uppercut waar de thuisploeg niet meer van herstelt.

0-3 aan de rust. Een statement van Club Brugge dat kon tellen. Na het nieuwe puntenverlies van Racing Genk lag de koppositie voor het grijpen en blauw-zwart liet er geen gras over groeien. Na nog geen kwartier had de landskampioen al een dubbele voorsprong te pakken in de Planet Group arena.



Hans Vanaken kreeg in zijn 500e wedstrijd voor Club te veel ruimte en mocht Tzolis Christos ongestoord lanceren in de zestien. De Griek schudde daar Torunarigha en Watanabe knap van zich af en gaf ook Vandenberghe het nakijken.



Acht minuten ver in de wedstrijd stond het zo al 0-1 en enkele minuten later volgde al een nieuwe tik voor de thuisploeg. Na hands van Fadiga ging de bal op de stip en Tzolis mikte zijn 12e competitietreffer beheerst in doel.



Club stond virtueel op kop en had alles onder controle. Toch was het even schrikken toen Lopes halfweg de eerste helft plots een grote kans liet liggen op een corner voor de thuisploeg. Gevaarlijker dan dat werd het evenwel nooit bij de thuisploeg.



Achteraan bleef het een wankele bedoening bij Gent. Jutgla vergat dat eerst zelf nog af te straffen, maar op zijn aangeven kon Kyriani Sabbe er nog voor de rust met een knappe volley 0-3 van maken. Het uitvallen van doelman Simon Mignolet was de enige smet op de perfecte eerste helft voor Club Brugge.