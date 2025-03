Duel tussen titelfavorieten en paniek in de kelder: dit staat nog op het spel op de slotspeeldag van de JPL

De reguliere competitie loopt op zijn laatste benen, dus schiet de spanningsmeter in heel wat stadions de hoogte in. Enkele clubs willen een laatste bonus verzamelen voor de titelstrijd, heel wat andere teams proberen koste wat kost het degradatiemoeras te ontlopen. Wat staat er precies nog allemaal op het spel op de slotspeeldag? Wij zorgen voor een overzicht.

Met welke stand beginnen we aan de Champions' Play-offs en wie moet de zenuwslopende strijd in de Relegation Play-offs aangaan? Er valt dit weekend nog heel wat te verdienen.

Zondagavond om 18.30 uur is het showtime. Dan gaat op de meeste velden voor het laatst in de reguliere competitie de bal aan het rollen.

Klein gelukje: ook Standard heeft niet veel meer te winnen of te verliezen en belandt net als Charleroi en KV Mechelen in Play-off 2. Doet Antwerp daardoor een goeie zaak in het gevecht om de Europese tickets?

Aan de top van het klassement mag het dan niet meteen de allerspannendste slotspeeldag zijn, onderin wordt het wellicht wel een rollercoaster.

Even op adem komen in de Europe Play-offs of toch nog bibberen tot het bittere einde in de Relegation Play-offs? Dat vraagstuk hangt voor aanvang van de slotspeeldag nog boven heel wat clubs.

Negen teams hebben zich al naar veiligheid gevoetbald. Naast de top 6 zijn dat Standard, Charleroi en KV Mechelen. Alle teams vanaf plek 10 moeten zich wel nog zorgen maken.

Westerlo (34 ptn) heeft misschien wel de beste papieren. Het deed een gouden zaak tegen Anderlecht en krijgt nog hekkensluiter Beerschot tegenover zich.

Ook OH Leuven (34 ptn) en Dender (32 ptn) vatten speeldag 30 aan boven de degradatiestreep. Met STVV en KV Mechelen ontlopen zij eveneens de toppers.