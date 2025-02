"Ze duwen het door onze strot": hoogspanning voor format-discussie, waar vooral één maatregel kritiek oogst

wo 26 februari 2025 17:01

Woelige uren in de catacomben van ons voetbal. Richting de stemming over het nieuwe competitieformat, dat gisteren uitlekte, wapenen de verschillende kampen zich. Bij heel wat clubs sluimert er woede, die voor het eerst openlijk geuit wordt door Lokeren-Temse-voorzitter Hans Van Duysen. "Hoe kan je nu tijdens het spel de regels aanpassen?", vraagt hij zich af. Ook steeds meer insiders stellen zich de vraag of dat juridisch wel waterdicht is.

18 clubs in een Jupiler Pro League zonder play-offs en minimaal 14 stuks, waaronder 4 belofteploegen, in 1B.

Dat is de essentie van het competitieformat dat donderdag op tafel ligt tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League. Opvallend daarbij was de intentie om het format al meteen in te voeren vanaf volgend seizoen, wat grote gevolgen zou hebben voor de lopende competities. Zo zouden enkele clubs in degradatienood plots nagenoeg zeker zijn van het behoud. Kan niet, vinden enkele clubs, die dreigen met juridische stappen als het zover zou komen.

Daarbij enkele topclubs uit eerste klasse zoals KAA Gent en Union, maar ook enkele ploegen uit 1B. Onder meer bij Lokeren-Temse stellen ze zich vragen bij de huidige gang van zaken.

Voorzitter Hans Van Duysen wil, voorlopig als enige, on the record reageren in de aanloop naar de vergadering: "Hoe kan je nu tijdens het spel de regels aanpassen? Dat past niet binnen hoe sport moet zijn, het is simpelweg ongezond." Enkele insiders stellen zich ondertussen steeds meer de vraag of de directe ingang wel overeind zou blijven voor de rechtbank. En dus wordt er stilletjes rekening gehouden met een scenario waarin dit seizoen nog 'gewoon' afgewerkt wordt en er pas in 2026/2027 met 18 clubs gespeeld zal worden.



Verdwijnt op die manier de onverwachte reddingsboei voor Beerschot en co?

Voor 4 ploegen eindigen, maar toch degraderen?

De voorbije en komende uren zullen er ongetwijfeld nog heel wat telefoontjes plaatsvinden tussen clubleiders. Van Duysen over de aanloop naar de vergadering: "Ik heb het gevoel dat het beslissingsproces momenteel een koehandel is. Iedereen belt naar iedereen en er wordt met voorstellen geschoven. Maar als daar straks iets uitkomt dat voor ons nefast is, zijn wij bereid om oppositie te voeren. Desnoods in de rechtbank." Vooral bij heel wat 1B-clubs sluimert er woede - ondanks het grotere aantal plekjes in de hoogste afdeling. Zij hadden deze voormiddag een veelbewogen vergadering waarin bezorgdheden werden geuit. Veelgehoord: de vrees dat de achterblijvers in tweede klasse écht in een kerkhof zullen belanden. Zeker aangezien er in het nieuwe format minimaal vier plekjes gereserveerd zijn voor belofteteams - matchen waar fans van de tegenstander niet warm voor lopen.

Ofwel kan niemand degraderen ofwel iedereen. Hans Van Duysen, voorzitter Lokeren-Temse

De CEO van een tweedeklasser doet een opvallende vaststelling: "Het is goed mogelijk dat je straks 4 ploegen achter je houdt, maar tóch degradeert naar de amateurreeksen. Want de belofteteams krijgen bescherming, wij niet." Ook Van Duysen deelt die bezorgheid: "Ofwel kan niemand degraderen ofwel iedereen", vindt hij. "Ik ben op dat vlak voorstander van een zachte gesloten competitie, waarbij je als profclub verzekerd bent van bepaalde inkomsten. Nu spelen er te veel ongezonde financieringsmechanismen die het Belgische voetbal hypothekeren."

Een andere sterke man uit 1B waarschuwt: "Ze duwen hun plannen door onze strot, maar wij hebben geen schrik om die uit te spuwen." Dat belooft voor morgen.