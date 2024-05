WK voetbal 2027 vrouwen: Brazilië krijgt beter rapport dan gezamenlijk bid van België, Duitsland en Nederland

De FIFA heeft het 182 pagina's tellende rapport woensdag gepubliceerd op zijn website. In het rapport worden heel wat verschillende aspecten van de twee kandidaturen beoordeeld. Het gaat onder meer om infrastructuur (stadions, accommodaties), marketing, duurzaamheid, mensenrechten en juridische thema's.

In een conclusie stelt de zogenaamde Bid Evaluation Task Force dat beide kandidaturen voldoen aan de minimale vereisten voor de organisatie van het toernooi. Het bid van Brazilië krijgt 4 op 5, de gezamenlijke kandidatuur van België, Duitsland en Nederland is goed voor 3,7 op 5.



Bij het bid van België, Duitsland en Nederland wijst de FIFA in zijn rapport op een "hoog risico" met betrekking tot een aantal juridische kwesties.

Zo staat er in het Belgische luik te lezen dat de FIFA bezorgd is om een aantal bepalingen die zijn opgenomen in het wettelijk kader om het WK te organiseren, vooral in de akkoorden rond stadions en gaststeden.

België schuift met Anderlecht, Charleroi, Genk en Gent 4 steden naar voren als mogelijke locaties. De compactheid en duurzaamheid zijn dan weer sterke punten in de gezamenlijke kandidatuur van de 3 landen.

Het WK 2027 wordt op 17 mei toegewezen tijdens een FIFA-congres in de Thaise hoofdstad Bangkok. Mexico en de Verenigde Staten waren ook lange tijd in de running, maar besloten hun gezamenlijke kandidatuur eind april in te trekken om voluit voor de organisatie in 2031 te gaan.