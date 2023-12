Spelen de Red Flames over 4 jaar een toptoernooi in eigen land? In 2027 wil België samen met Nederland en Duitsland het WK voetbal organiseren. International Sari Kees reageert opgetogen, maar voorzichtig in ons podcast Sporza Daily. En voormalig Rode Duivel Lorenzo Staelens blikt terug op EURO 2000.

De voorbije zomer voetbalden de vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland om de wereldtitel. Over 4 jaar in België, Duitsland en Nederland? Sari Kees leeft op hoop. "Omdat je dan voor eigen publiek kan spelen", vertelt de international van OH Leuven. "Het zou de max zijn!" "Maar laat ons niet te optimistisch zijn, er kan nog veel gebeuren", blijft de Red Flame rustig. "Het zou wel een heel mooi doel zijn om naar toe te werken en naar uit te kijken." "En laat 2027 ook een mooi doel zijn voor de Red Flames om zich nog te ontwikkelen en om ons te tonen tegen toplanden."

Meisjes inspireren om te gaan voetballen. Sari Kees

Sari Kees hoopt dat een WK in eigen land ook veel meisjes aan het voetballen zet. "Toen ik begon, was ik het enige meisje in de ploeg", herinnert de 22-jarige speelster zich. "Nu heb je volledige meisjesploegen, dat is mooi om te zien." Maar we zijn er nog niet. "Neen, zeker als je ons vergelijkt met een topnatie als Engeland. Dan hebben wij nog veel nood aan ontwikkeling. Zij spelen al veel vroeger met volledige meisjesploegen." "Laat ons met de Flames dus maar reclame maken en meisjes inspireren om het te gaan voetballen", besluit Kees.

Lorenzo Staelens: "Mooie herinneringen aan EURO 2000"

Een voetbalkampioenschap in eigen land klinkt bekend in de oren? Klopt, in 2000 organiseerden België en Nederland samen het Europees kampioenschap: EURO 2000. Lorenzo Staelens maakte het mee als Rode Duivel. "Hele mooie herinneringen", weet de toenmalige aanvoerder. "En we speelden voor volle stadions. Nu speelt de nationale ploeg meestal voor volle tribunes, in onze tijd niet." "Als je dan de kleedkamer uitloopt, de piste overloopt en het veld betreedt... dat ervaar je zelden in het voetbal."

Paolo Maldini (Italië) en Lorenzo Staelens schudden mekaar de hand op EURO 2000.