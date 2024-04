WK 2027 voor vrouwen: VS en Mexico trekken zich terug, meer kans voor België als gastland

In een gezamenlijke mededeling lieten de VS en Mexico gisteren verstaan dat ze zich willen concentreren op de kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal in 2031.



De VS en Mexico organiseren in 2026 trouwens samen met Canada het WK voetbal voor mannen. Zo kan de focus ook daar volledig op gericht worden.



"Onze uitgestelde kandidatuur zal het Amerikaanse voetbal toelaten om te bouwen op de ervaring en het succes van de Wereldbeker 2026. Zo kunnen we de gaststeden beter bijstaan, onze sponsor- en mediacontracten uitbreiden en de fans beter mobiliseren om er in 2031 een recordeditie van te maken", luidt het.



Eerder haakte ook al Zuid-Afrika af als kandidaat-gastland. De FIFA kent op 17 mei de organisatie toe tijdens zijn congres in de Thaise hoofdstad Bangkok.