Kylian Mbappé verlaat Parijs door achterdeur na CL-exit: "Ik ben diegene die had moeten scoren"

wo 8 mei 2024 09:41

Het moest de avond van Kylian Mbappé worden in zijn laatste Champions League-wedstrijd in het eigen Parc des Princes, maar dat werd het niet. Dortmund verknalde met een 0-1 de Parijse finaledroom. De Franse steraanvaller stak de hand in eigen boezem. En wilde niet antwoorden op de vraag of hij vanavond voor Real supportert.

Sinds in februari in de pers uitlekte dat Kylian Mbappé naar Real Madrid zou verkassen, heeft hij niet meer echt geschitterd op het kampioenenbal.



In Duitsland verloor PSG met 1-0, in de return werd naar Mbappé gekeken om de scheve situatie recht te zetten en zo met een knal Parijs te verlaten. Maar verder dan een bal op de lat - een van de 4 ballen van PSG op het kader - raakte hij niet.



Mbappé gaf in de mixed zone toe dat PSG "niet alle ingrediënten gebruikt had", maar bleef ook nog ietwat positief: "Niet alles is slecht. We hebben nog doelen dit seizoen", doelde hij op de bekerfinale eind mei tegen Lyon. PSG heeft al de titel.



"Blijft natuurlijk dat we enorm ontgoocheld zijn, want we wilden ons kwalificeren. Maar in de Champions League moet je efficiënt zijn in beide zestienmeters. En op dat vlak was Dortmund beter dan wij."

Als je goed bent, trap je niet op de paal, maar binnen. Kylian Mbappé

"We hebben veel op doel geschoten, maar we waren niet efficiënt. Ik wil niet te veel van pech spreken. Als je goed bent, trap je niet op de paal, maar binnen. We waren in de offensieve sector niet goed genoeg."



Hij kwam andermaal niet goed uit de verf, toch niet naar zijn status. "Ik heb naar best vermogen proberen te helpen. Ik ben de eerste die geviseerd mag worden als ik zeg dat we efficiënter moesten zijn. Ik ben diegene die moet scoren."



"Als ik scoor, sta ik in de spotlights voor jullie. Maar ook als ik niet trefzeker ben, neem ik ook mijn verantwoordelijkheid. Daar heb ik geen probleem mee. De eerste die had moeten scoren vanavond, was ik."



Waarna hij ook relativeerde: "Dat is het leven. We moeten voort, zowel ik als het team. Het is een lang proces, maar we hebben dit seizoen bewezen dat we ver kunnen raken. We hadden niet te veel vertrouwen, de groep was sereen, maar je hebt alles nodig om in de finale te raken en dat alles was er niet."