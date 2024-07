Union kent straks zijn lot in 3e voorronde van Champions League: dit zijn de mogelijke tegenstanders

ma 22 juli 2024 08:42

Wie wordt de tegenstander van Union in de CL-voorronde?

In Zwitserland wordt vandaag geloot voor de 3e kwalificatierondes in de Champions League, Europa League en Conference League. In het kampioenenbal kent de Belgische vicekampioen Union straks zijn Europese tegenstander.

Voor de loting van de 3e voorronde in de Champions League, vanmiddag om 12 uur, doet ook Union zijn intrede. De kersverse Supercup-winnaar is als Belgische vicekampioen ingedeeld in het niet-kampioenenspoor. Union is geen reekshoofd bij de loting en kan 4 mogelijke tegenstanders loten: het Rangers van coach Philippe Clement, Slavia Praag, Red Bull Salzburg of Lille OSC, die nieuwe club van Rode Duivel Thomas Meunier. De wedstrijden in de 3e voorronde van de Champions League worden afgewerkt op 6/7 augustus (heen) en 13/14 augustus (terug). De winnaars stoten door naar de play-offs, de laatste voorronde in de Champions League. Voor de verliezers is er een vangnet: zij worden opgevist in de play-offs van de Europa League. Kampioen Club Brugge is al zeker van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League, waarvan de groepsfase dit seizoen helemaal vernieuwd is.

Ook Cercle en Gent in de trommel