Ook deze Belgen branden van ambitie: "Casse heeft goed gepiekt, Plasschaert en Chaari zijn kampioenschapsatleten"

De voorbije dagen kon je in Sporza Daily luisteren naar de olympische vooruitblikken rond wielrennen, atletiek, basketbal, hockey, zwemmen en turnen. Maar ook in de minder gemediatiseerde sporten zijn er ambitieuze Belgen. Luister naar hun kansen in onze slotaflevering van deze Parijse voorbeschouwing.

"Matthias weet ook dat hij op zijn 27e normaal niet veel sterker meer zal worden, want elk menselijk lichaam heeft een maximum. Al speelt dat niet in zijn kopje. Hij kan alles goed plaatsen."

In Tokio moest hij vrede nemen met brons, in Parijs gaat Matthias Casse resoluut voor goud. "Hij is een van de grote kanshebbers", ziet ook ex-judoka Dirk Van Tichelt, zelf goed voor brons in Rio de Janeiro.

"Veel hangt af van de loting, want de selectie is vooraf al gebeurd. De deelnemers hebben al bewezen dat ze topatleten zijn. Ze maken een kans. Ik sluit niemand uit, ik hoop er zelfs op."

"Of de 3 Belgen mogen hopen op eremetaal? Die hoop is er altijd", zegt bokskenner Alain Van Driessche.

Met z'n drieën zijn ze, de Belgische boksers in Parijs: Oshin Derieuw , Victor Schelstraete en Vasile Usturoi . Derieuw zette het profboksen on hold om haar kans te wagen op het olympische circuit.

Bij alle voorspellingen staat Sarah Chaari als medaillekandidaat genoteerd. "Ze kan iedereen kloppen in haar poule", schat Jelle Vicca van Taekwondo Vlaanderen in.

"Dat heeft ze in het verleden al gedaan, maar het moet natuurlijk op 9 augustus gebeuren. Sarah is wereldkampioene geworden in een lagere gewichtscategorie en is Europees kampioen in de olympische categorie."

"In haar poule heeft Europa de sterkste atleten, waardoor ze internationaal dus bekeken wordt als een van de favorieten. Dat is logisch, maar ze is niet de enige topfavoriete."

"Alle coaches zullen haar in de top 3 zetten. Als alles verloopt zoals op de vorige kampioenschappen - Sarah presteert dan extra en staat er altijd -, dan zit ze gewoon in de top 3."