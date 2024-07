Torenhoog vertrouwen is wapen van Red Lions in gouden opdracht: "Ze zijn koningen in het pieken naar topmomenten"

De regerende olympische kampioen heeft een duidelijke opdracht in Parijs: de titel verlengen. Daar hebben de Red Lions ook vertrouwen in. Waar ligt de sterkte van de Belgische hockeymannen om hun kunstje van Tokio te herhalen? "De manier waarop ze ploegen kunnen opjagen, vastzetten en dan geduldig wachten op die ene kans", deelt Floris Geerts bij zijn vooruitblik in Sporza Daily.