In 3 matchen van onklopbaar naar ploeg in crisis: wat is er aan de hand bij Club-tegenstander Sporting?

di 10 december 2024 06:14

In het voetbal kan het snel gaan. Goed een maand geleden verbaasde Sporting CP de wereld door Manchester City een pandoering te verkopen, maar ondertussen hangt er een crisissfeer bij de Portugezen. Hoe is het zo kunnen verkeren?

4-1 tegen Manchester City - met een hattrick van Viktor Gyökeres en een tactische masterclass door trainer Rúben Amorim.



Het was een overwinning in de Champions League waar de Portugese topclub begin november een staande ovatie van bijna de hele voetbalwereld voor kreeg.



Een paar weken later valt er voor dezelfde ploeg nog maar weinig te applaudisseren, want na een lange ongeslagen reeks volgden de voorbije wedstrijden plots 3 nederlagen op rij. Eerst een zware 1-5 tegen Arsenal en vervolgens nipte nederlagen tegen laagvliegers Santa Clara en Moreirense in de competitie. Verliesmatchen die onmogelijk los gezien kunnen worden van het vertrek van succestrainer Rúben Amorim, die naar Manchester United verhuisde. Onder zijn opvolger João Pereira loopt het duidelijk een pak minder. "Nochtans zijn de grote lijnen hetzelfde gebleven", weet Francisco Coelho Rodrigues, journalist bij SPORT TV. "Pereira kwam over van de B-ploeg en speelt in hetzelfde systeem met dezelfde spelers. Maar waar Sporting zijn tegenstanders eerst vermorzelde, kent het nu zelfs moeilijkheden tegen kleine ploegen. Het werkt op dit moment gewoon niet."

Volgens mij ziet de nieuwe coach af van de vergelijkingen. Amorim was een geniale communicator, Pereira heeft dat veel minder in zich. Francisco Coelho Rodrigues, journalist

Maar hoe komt dat? Pereira is met zijn verleden bij topclubs, zoals Benfica en Sporting, en als 40-voudig international nochtans iemand die het nodige aanzien geniet binnen het Portugese voetbal. "Ik denk dat het eerder aan het mentale ligt", aldus Coelho Rodrigues. "Misschien gelooft de groep niet even hard in Pereira als in Amorim, die jarenlang aan het roer stond bij Sporting. Volgens mij ziet de nieuwe coach af van de vergelijkingen. Amorim was een geniale communicator, Pereira heeft dat veel minder in zich. Wij denken dat zijn boodschap daardoor niet doorkomt tot bij de spelers."

Sowieso merkt onze Portugese collega dat de druk op Pereira meteen hoog is. Straks tegen Club Brugge mag het zeker niet nog een keer mislopen. "Zelfs een ontslag is al aan de orde", waarschuwt Coelho Rodrigues. "Door de nederlagen in de competitie kan Sporting straks de topper tegen Benfica (op 29 december, red.) aanvatten als tweede. Daar had niemand rekening mee gehouden." "Als Sporting verliest tegen Club én de volgende competitiematch tegen Boavista dan heeft Pereira een groot probleem."