"Dame Fortuna speelde rol", maar Club Brugge dwong zege vooral zelf af: "Nu geen gebrek aan efficiëntie"

"En Hans Vanaken was weer Hans Vanaken zelf, met vooral die subtiele assist voor de 2-1, de goal van de overwinning. Dan bleek nog maar eens dat voetbal eigenlijk heel simpel is. Maar Hans Vanaken was meer dan die subtiele assist gisteravond."

"Zo hebben ze ook gespeeld, want ze waren gisteravond opnieuw de twee steunpilaren van een sterk Club Brugge. Gyökeres, de Europese topschutter met 60 goals in dit kalenderjaar, heeft heel weinig kunnen klaarmaken tegen Mechele."

"Daar heb ik persoonlijk dan wel een zwak voor. In een blauw-zwarte zee de twee iconen, de twee recordkampioenen van Club Brugge - Hans Vanaken en Brandon Mechele - met hun rugnummers te zien met de arm van Vanaken over de schouder van Mechele."

Het begon nochtans niet goed voor Club Brugge, met een snel tegendoelpunt. "Na amper 2 minuten en 15 seconden. Dat was toch een serieuze tik", aldus Boudeweel.

"Het is dan misschien de grootste verdienste dat Club die achterstand wegwerkt, zeker op het niveau van de Champions League. Het is de eerste keer sinds de uitwedstrijd in Leipzig dat Club Brugge een achterstand kon ombuigen in een zege. Die wedstrijd was al van 2021, dus dat is al een tijdje geleden."

"We hebben het al vaak over een gebrek aan efficiëntie gehad. We hebben dit seizoen nog geklaagd over Borussia Dortmund en over AC Milan, waarin Club Brugge zeer goed gespeeld heeft, maar zichzelf niet beloond heeft."

"Nu was het efficiënt achteraan, heeft het weinig of nauwelijks kansen toegestaan en ook vooraan heeft het zijn moment gepakt met de 2-1 van Casper Nielsen."