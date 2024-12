Een derby onder hoogspanning: kleurt Manchester straks blauw of (bloed)rood?

zo 15 december 2024 12:22

In de Premier League is het vandaag uitkijken naar de derby in Manchester. Zowel City als United kan een prestigieuze overwinning gebruiken om de achterban wat gerust te stellen. En Ruben Amorim zou wel eens voor een huzarenstukje kunnen zorgen.

Een derby zorgt altijd voor spanning, maar die in Manchester staat vandaag onder hoogspanning.



Beide ploegen hebben het moeilijk in de Premier League. Manchester United verloor zijn vorige 2 wedstrijden, City kon maar 1 keer winnen in de afgelopen 6 matchen.



Het gevolg: City staat als uittredend kampioen 5e op 9 punten van Liverpool, United vinden we pas op plaats 13.



Een overwinning zou dus niet alleen de dag van de supporters maken, maar ook de ploegen zelf kunnen wel wat goed nieuws gebruiken.



Goed nieuws is er wel al voor United. Zij hebben een coach die weet hoe hij City moet verslaan. Net voor Ruben Amorim het stokje van Erik ten Hag (en Ruud van Nistelrooy) overnam, gaf de Portugees met Sporting Guardiola en co. een ferme pandoering. 4-1 werd het een dikke maand geleden.



Kevin De Bruyne en Jeremy Doku gingen zwaar ten onder tegen Sporting.

Het zorgde ervoor dat City wat dieper in de put raakte en daar is het nog altijd niet uitgeraakt. Met een overwinning zou Amorim trouwens nog maar de 2e trainer ooit worden die met 2 ploegen van de huidige Premier League-kampioen kan winnen in hetzelfde seizoen.



Enkel Alan Pardew deed hem dat voor met Newcastle United en Crystal Palace in 2014-2015 tegen Manchester City.



En waar City deze week opnieuw een deuk in het vertrouwen kreeg door met 2-0 te verliezen tegen Juventus, kan United wel rekenen op een morele boost. In de Europa League ging het op en over Viktoria Plzen.



Na die 1-2-overwinning bleef Amorim voorzichtig. "We zullen een sterke tegenstander bekampen en ik ben meer gefocust op onze eigen problemen."



Guardiola preekte na de nederlaag tegen Juventus optimisme, maar een nieuwe nederlaag zou er niet alleen voor zorgen dat Manchester rood kleurt, voor Guardiola zou de situatie dan bloedrood kleuren.



Het wordt dus meer een clash om de kopzorgen te doen vergeten, dan eentje waar er sportief veel op het spel staat.



Afspraak om 17.30 uur in het Etihad Stadium.