Sporting geeft Manchester City ongeziene pandoering dankzij Zweeds fenomeen en toekomstig United-coach

Mooier wordt een afscheid niet. Aanstaand United-coach Rúben Amorim stuntte in zijn laatste thuismatch met Sporting tegen Manchester City. De Engelse kampioen kreeg een ongeziene 4-1-pandoering. Fenomeen Viktor Gyökeres scoorde een hattrick.

De Portugese coach onderstreepte zijn uitstekende reputatie door in zijn laatste thuismatch voor Sporting Lissabon - pas op 11 november start hij officieel bij zijn nieuwe werkgever - meteen toekomstig rivaal Manchester City te kloppen. En dat met ongeziene 4-1-cijfers.

In Old Trafford zal Amorim misschien wel één man in het bijzonder missen: Viktor Gyökeres.

Het doelpuntenfenomeen van Sporting keerde de match volledig om na een snelle treffer van Foden. Eerst miste de Zweedse scherpschutter nog knullig een opgelegde kans alleen voor doel, maar nadien zou een goddelijke Gyökeres de spotlights van de Europese avond opeisen.

Eerst scoorde hij de gelijkmaker, nadien nog twee penalty’s. Doe daar ook nog eens de vlugge goal van Araujo na rust bij en op het scorebord prijkte een straffe 4-1.

Het hielp evenmin dat Erling Haaland tussendoor een penalty op de lat mikte.