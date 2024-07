Titelverdedigers Red Lions openen olympisch hockeytoernooi met eenvoudige zege tegen Ierland

Alexander Hendrickx was blij dat de eerste wedstrijd achter de rug was. "We hebben lang genoeg voorbereid, het is leuk dat het is begonnen. De openingsceremonie zet je al een beetje in het toernooi."



"We moesten vroeg opstaan om de match te spelen, maar beginnen met 2-0 is prima. Ierland is geen slecht team: ze verdedigen goed in blok. We hebben het beter gemanaged dan in de Hockey Pro League. Ander toernooi, andere prijzen."



Hendrickx was meteen ook beslissend. "Het is lekker als de eerste match al een strafcorner binnengaat. Dan krijg je toch een boost. We zijn nog niet op ons beste niveau en moeten nog groeien. Morgen staan we al tegen Nieuw-Zeeland."

Ook Tom Boon kon scoren. "Ik wist meteen dat ik gescoord had, maar ik moet toegeven dat het geluk was", zei hij. "Dat heb je soms nodig. Ik ben tevreden met mijn eerste goal."

"Wij hadden het balbezit en de kansen, zij maar eentje, dus het was een logische zege. Ik heb tijdens de rust gezegd dat de verdedigers heel goed bezig waren. Ze gaven ons veel vertrouwen en energie. Deze wedstrijd, die altijd moeilijk is, geeft vertrouwen."