Complete deceptie voor Red Lions! Hockeymannen moeten naar huis na thriller tegen Spanje

Wat een ontnuchtering. De Red Lions zullen zichzelf niet opvolgen als olympische kampioen. In hun kwartfinale werden de Belgische topfavorieten na een zenuwslopend slot genadeloos uitgeschakeld door Spanje. En zo is België misschien wel zijn grootste medaillekandidaat kwijt.

De Red Lions stonden ongeslagen en met groepswinst op zak in

de kwartfinales op de Olympische Spelen in Parijs. In een heruitgave van de

kwartfinale in Tokio, namen ze het op tegen Spanje.

De Belgische hockeymannen begonnen scherp aan hun

kwartfinale, maar meer dan twee strafcorners creëerden ze niet in het eerste kwart. Een zeldzaam foutje werd niet afgestraft door de Spanjaarden en de Lions hielden het overwicht en de controle.

In het tweede kwart kwam Spanje steeds beter in de

wedstrijd. Ze hadden een duidelijk tactisch plan en konden enkele keren

gevaarlijk zijn, maar tot scoren kwamen ze niet. De Lions gingen met een

0-0-stand de rust in.

In tegenstelling tot de eerste helft, was er in het derde

kwart heel wat te beleven. Spanje leek de controle over de wedstrijd te

verliezen, maar José Maria Basterra bracht zijn land toch op voorsprong. Plots stond het 0-1.