Wat een statement! Red Lions geven Australië een pak rammel in heruitgave van olympische finale van Tokio

Na weinig overtuigende prestaties in de eerste twee groepswedstrijden tegen Ierland en Nieuw-Zeeland moesten de Red Lions hun niveau stevig opkrikken voor de kraker tegen Australië en dat deden ze ook.

Het contrast was bijzonder groot. Met agressief, direct en snel spel maakten ze het Australië knap lastig en bij de eerste strafcorner bezorgde de onvermijdelijke Hendrickx de Red Lions meteen een droomstart.

De Red Lions toonden zich dodelijk efficiënt, want ook bij de derde strafcorner was het raak. Boon zorgde voor een snelle 2-0-voorsprong. Australië had zeker ook kansen, maar was een pak minder doelgericht of had gewoon pech. Vlak voor het einde van het eerste kwart landde een strafcorner van Govers op de paal.

In het tweede kwart gingen de Lions gewoon door op hun elan. Na een heerlijke soloactie van Van Aubel maakte Stockbroekx er 3-0 van, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de videoref afgekeurd.

Pijnlijk voor de Belgen, want niet veel later sloegen de Australiërs toe. Sharp schoot met scherp en bracht Australië met een verschroeiende knal weer helemaal in de wedstrijd.



De Belgen waren niet onder de indruk en prikten meteen weer tegen. Net voor de rust diepte Boon de kloof met een technisch handigheidje weer uit tot 3-1.

