Verschaeren en Edozie stappen allebei op de bus richting Sint-Truiden

Na de knappe uitzege in Tsjechië trekt Anderlecht vandaag door naar de kunstgrasmat in Sint-Truiden. De Brusselaars kunnen rekenen op Verschaeren, die donderdag leek uit te vallen met een schouderblessure. Ook Edozie is weer fit en zit in de selectie. Volg de match hier en op Radio 1 vanaf 18.30 uur.