De generale repetitie waar ze op gehoopt hadden: Red Lions winnen laatste olympisch oefenduel van Nederland

Geen betere manier om de Olympische Spelen in te gaan. De Red Lions hebben dinsdagmiddag hun laatste vriendschappelijke wedstrijd ter voorbereiding op de Olympische Spelen met 1-0 gewonnen van eeuwige concurrent Nederland. Een deugddoende prestatie na wat twijfels in hun uitzwaaipartij.

De Belgische hockeymannen verdedigen in Parijs hun olympische titel. Ter voorbereiding daarvan speelden ze twee vriendschappelijke wedstrijden in de Franse hoofdstad. Maandag wonnen ze met 4-1 tegen Frankrijk.

"Het belangrijkste van zo'n oefenduels is nagaan hoe comfortabel we zijn wanneer we ons spel spelen. Je moet aan de bal kunnen brengen wat je wil. De timing moet kloppen, net als de tactiek, zowel op verdedigend als aanvallend vlak. We voelen dat dit helemaal in orde is", zei bondscoach Michel van den Heuvel.

"Het zijn zo'n ervaren atleten. We weten wat we kunnen en we verlangen van onszelf om zo goed mogelijk te presteren en onze titel te verdedigen. We beseffen dat de concurrentie met de standaard die wij in Tokio hebben neergezet alleen maar gegroeid is, maar dat maakt de uitdaging enkel groter."



De Red Lions reisden als eerste Belgische atleten naar Parijs vorige week, maar keren nu enkele dagen terug naar België.

"We gaan er twee nachtjes uit, onze wereld even klein maken, ontspannen, leuke dingen doen", legt Van den Heuvel uit. "Daarna keren we terug, maar de focus zal de hele tijd op die eerste wedstrijd tegen Ierland gericht zijn."