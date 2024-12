Hoe verankerd is de toekomst van Soudal-Quick Step? "Zdenek Bakala pompt weer geld in de ploeg"

do 12 december 2024 08:14

De kapitein geeft het stuur uit handen, maar de machine blijft bollen. Dat verzekert afscheidnemend CEO Patrick Lefevere over de toekomst van Soudal-Quick Step. Volgens de patron heeft hoofdaandeelhouder Zdenek Bakala "zijn geloof in deze blauwe ploeg nog eens bevestigd".

Het is een rode draad geweest in de carrière van Patrick Lefevere en zijn team Soudal - Quick Step. Ondanks alle successen moest Lefevere vaak erg lang zoeken naar verse sponsors en geldschieters. Het mes stond meer dan één keer op de keel en met zijn pet schuimde Lefevere om de haverklap zijn West-Vlaamse achtertuin af. Hoewel Soudal-Quick Step (en voorgangers) een vaste waarde is in het peloton en internationale uitstraling heeft met mondiale toppers als Remco Evenepoel, blijft het budget al jaren al bij al beperkt. Een gigantische sponsor heeft Lefevere nooit kunnen strikken, in zee gaan met een sjeik is nooit gebeurd. Dankzij de introductie van Zdenek Bakala eind 2010 is het kindje van Lefevere in leven kunnen blijven. De mecenas was na het rampjaar 2011 de levensader, al heeft de steenrijke Tsjech de voorbije jaren af en toe laten uitschijnen dat hij een troonsafstand niet ongenegen was. Bakala bezit 80 procent van de aandelen van de juridische structuur achter Soudal-Quick Step. Hij was destijds uit liefde voor de sport bij de Belgische ploeg beland, maar de jongste jaren liep dat huwelijk moeizamer. Hoofdaandeelhouder Bakala heeft geregeld begrotingsgaten moeten opvullen - meer dan verwacht - en blijft op zijn honger zitten met het businessmodel van de wielersport. De vele hervormingsplannen geraken maar niet van de grond.

Overleg in maart 2025

Bakala staat elk jaar in voor de bankgarantie van de ploeg bij de UCI, een bedrag dat nodig is om de toekomst te garanderen. Die toekomst was vorig jaar hoogst onzeker door de fusiegesprekken met Visma-Lease a Bike, een deal waar hij zelf een van de drijvende krachten achter was. Bakala had met een samensmelting zijn eigen financiële verantwoordelijkheid kunnen afbouwen en had ook de interne frustraties over de werking kunnen counteren, maar de fusie draaide uit op een sof. De ploeg werd door Lefevere nog eens gereanimeerd. Dit voorjaar gaf Lefevere zelf een inkijk in de interne keuken. Tot eind 2027 zou Bakala financieel garant blijven staan voor de ploeg. In maart 2025 zou Lefevere - zijn rol moet dan worden overgenomen door Jurgen Foré - om de tafel zitten met Bakala en de 3 hoofdsponsors: Soudal, Quick Step en Specialized. In die gesprekken zou een partij eventueel kunnen aangeven als ze de rit niet tot het einde wil uitrijden. Dan zou er een uitstapmogelijkheid zijn eind 2026, een jaar vroeger dan afgesproken. Op die manier zou de ploeg nog 21 maanden krijgen om een nieuwe sponsor te vinden.

Zdenek Bakala.

Lijdensweg

"De toekomst van deze ploeg is verankerd", gaf Lefevere maanden geleden nog mee. Een boodschap die hij gisteren herhaalde. "Zdenek Bakala heeft bevestigd dat hij gelooft in deze blauwe ploeg en dat hij zal blijven investeren. Ik vermeld geen cijfers, maar het is meer dan iedereen denkt. Ik maak me geen zorgen." "Ik wil die lijdensweg niet meer", zei Lefevere over de sponsorsdossiers en toekomstvragen. "Want dat is het wel in een klein landje zonder sjeiks." "Gelukkig heeft Bakala ons hoofd heel erg boven het water gehouden en dat doet hij nu nog." "Hij heeft me gegarandeerd dat hij nog eens geld in de ploeg pompt. Dat heeft me in vrede doen afsluiten." Bakala, een man die zelden interviews geeft, benadrukte in het persbericht dinsdagavond hoe hij met "deze transitie zijn engagement bewijst voor de toekomst van de ploeg op lange termijn en een mooie toekomst verzekert".

Zdenek Bakala heeft me gegarandeerd dat hij nog eens geld in de ploeg pompt. Dat heeft me in vrede doen afsluiten. Patrick Lefevere

Vraag is natuurlijk hoe uithangbord Remco Evenepoel in dat plaatje past. Evenepoel ligt nog onder contract tot en met eind 2026. Na de vele geruchten van de afgelopen maanden heeft de kopman aangegeven dat hij zijn contract respecteert, al laten de huidige tendenzen in de wielersport steeds meer ruimte tot vervroegde scheidingen. Per slot van rekening is eind volgend jaar de laatste kans om aan een breuk nog een stuiver te verdienen, centen die gebruikt zouden kunnen worden voor een reset. Om de dubbele olympische kampioen tevreden te houden, zal het beschikbare geld als een goeie huisvader geïnvesteerd moeten worden. Bovendien zijn 19 renners na komend seizoen einde contract, onder wie Tim Merlier, Mikel Landa, Yves Lampaert en Ilan Van Wilder. Zo weet opvolger Jurgen Foré dat er van een rustig debuutjaar als CEO geen sprake zal zijn.

