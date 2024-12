"Hij stond in de weg": Saka dolt met Havertz die hem eerste hattrick "afsnoepte"

Met twee doelpunten én een assist mocht Bukayo Saka de overwinning van Arsenal tegen Monaco op zijn naam zetten. Al had het ook een hattrick kunnen zijn? Saka stak het ploegmaat Kai Havertz achteraf eens door.

Met al twee doelpunten op zijn naam leek Bukayo Saka er in de 88e minuut een hattrick van te willen maken tegen Monaco.

Of zijn schot binnen zou zijn gegaan of gered zou zijn, zullen we nooit weten. Kai Havertz deed de bal namelijk nog licht afwijken met zijn scheenbeen, waardoor de 3-0 niet op naam van Saka kwam te staan.

Geen eerste hattrick dus voor de Engelse winger. "Hij stond in de weg", grapte Saka achteraf over Havertz. "Maar geen zorgen: het komt eraan. Die hattrick zal er wel komen."