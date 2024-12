Belgen spelen opnieuw gelijk tegen olympisch kampioen Nederland, dat alweer de shoot-outs wint

De geschiedenis herhaalt zich in de Hockey Pro League. Net als vorig weekend speelde België, de olympische kampioen van Tokio, gelijk tegen huidig olympisch kampioen Nederland. En opnieuw wonnen de Nederlanders de shoot-outs.

Het publiek in het Wagener-stadion kreeg een aangename derby te zien. Tot twee keer toe kwamen de Red Lions op voorsprong, telkens maakte Nederland gelijk.

Ook Boon scoorde twee keer. In het derde kwart mikte hij een strafcorner netjes in de hoek.



In het vierde en laatste kwart was België baas, maar Visser stond sterk te keepen. Hij hield de jonge Belgische aanvaller Crols van de 3-4 in de slotminuut.