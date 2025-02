Red Panthers volgen voorbeeld van Red Lions en luiden Van Eijk-tijdperk in met zege tegen Argentinië

De Red Panthers hebben hun eerste wedstrijd onder hun nieuwe hoofdcoach Rein van Eijk gewonnen. In de Hockey Pro League versloegen ze Argentinië met het kleinste verschil: 3-2. Eerder hadden ook de Red Lions Argentinië getroffen én verslagen. Het werd 5-3.

In de eerste officiële wedstrijd van het jaar en de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer Rein van Eijk konden de Red Panthers, de nummer drie van de wereld, donderdag meteen winnen in de Hockey Pro League.

Ze haalden een achterstand van twee doelpunten in om Argentinië, de nummer twee van de wereld die hen op de Olympische Spelen in Parijs een bronzen medaille ontnomen had, te verslaan. Het werd 3-2.

Daarvoor hadden ook de Red Lions, ook 's werelds nummer drie, het in de Hockey Pro League opgenomen tegen Argentinië, bij de mannen de nummer zeven van de wereld.

Na een twijfelende start keerden de Lions van Shane McLeod de wedstrijd om met een hattrick van Tom Boon en nog doelpunten van Guillaume Hellin en Thibeau Stockbroeckx: 5-3.



Met zijn 3 goals heeft Boon de mijlpaal van 300 interlanddoelpunten bereikt.

Vrijdag nemen de Red Lions het op tegen Australië. Een dag later treffen ook de Panthers Australië. De Belgische mannen spelen zondag alweer tegen Argentinië en maandag is het dan de beurt aan de Panthers.