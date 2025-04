POLL Wielerclub Wattage - Propere Van der Poel, verwarde De Bondt of sympathieke collega: wat was de strafste stoot?

Het stof van Parijs-Roubaix is gaan liggen, dus gaat Wielerclub Wattage opnieuw op zoek naar de strafste stoot in de wielerwereld. Kasseivreter Mathieu van der Poel komt in aanmerking, maar ook Dries De Bondt en de collegialiteit van Soudal-Quick Step vielen op. Aan jou de keuze!