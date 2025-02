Tom Boon rondt in slotminuut weergaloze aanval van Red Lions af voor nieuwe zege tegen Argentinië

De Red Lions hebben ook hun tweede duel tegen Argentinië in de Hockey Pro League gewonnen. Na een frustrerende wedstrijd op aanvallend vlak was Tom Boon in de slotminuut beslissend na een heerlijke Belgische aanval: 0-1. De Red Lions komen op kop in de Hockey Pro League.

Een hele wedstrijd lang hadden de Red Lions de bovenhand tegen gastland Argentinië in zware omstandigheden door de hitte in Santiago del Estero. Maar de bal wilde er maar niet in voor de Belgen.

Enerzijds kon geen enkele van de maar liefst 10 penalty corners niet verzilverd worden, anderzijds waren er genoeg kansen uit open spel. Maar wanneer de Argentijnse doelman niet in de weg lag, stond het doelhout wel in de weg.

In de slotfase zagen de Belgen tot 2 keer toe een 11e penalty corner door de neus geboord na een tussenkomst van de videoref. Iedereen leek zich al neer te leggen bij shoot-outs, maar er kwam nog 1 geniaal Belgisch moment.

Na een diepe hoge bal van Argentinië pikte Alexander Hendrickx de bal uit de lucht. Na tussenstations bij Arthur Van Doren en Antoine Kina ging het in 10 seconden naar Tom Boon en die schoof de bal heerlijk in de korte hoek: 1-0.

Met die heerlijke aanval in de slotminuut kregen de Red Lions de Argentijnse supporters in het stadion helemaal stil. De overwinning katapulteert de nog ongeslagen Belgen ook naar de top van het klassement in de Hockey Pro League.