Voormalig Red Lion Xavier Reckinger coacht Braxgata tot einde van seizoen: "Op weg naar nieuwe titel"

Xavier Reckinger wordt coach van de vrouwenploeg bij hockeyclub Braxgata. Huidige coach Darran Bisley vertrekt na de komende finales van de Euro Hockey League (17-21 april). Reckinger wordt interim-coach tot het einde van het seizoen. Vanaf volgend seizoen neemt Alessandro Geleyns over.

Xavier Reckinger mag na de finales van de Euro Hockey League het roer van hockeyclub Braxgata overnemen. De Australiër Darran Bisley keert terug naar zijn geboorteland, waar hij de staf van de nationale vrouwenploeg zal versterken.

Reckinger, die tot de zomer assistent was van de nationale mannenploeg, neemt de functie tot het einde van het seizoen over. Dat zijn maar vier matchen. Vanaf 2025-2026 is het de beurt aan Alessandro Geleyns, nu coach bij Wellington.