Bemoedigende start voor "nieuwe" Red Lions: Belgen openen Pro League met gelijkspel in Nederland

De Red Lions zijn met een gelijkspel in en tegen Nederland begonnen aan een nieuwe campagne in de Hockey Pro League: 1-1. De shoot-out werd door de fel verjongde Red Lions verloren, enkel Van Dessel kon zijn poging omzetten.

Na de ontgoocheling van de Olympische Spelen in Parijs zetten heel wat vaste waarden van de Red Lions een punt achter hun carrière en Alexander Hendrickx, Vincent Vanasch en Victor Wegnez duwden even de pauzeknop in.

Zo kregen onder meer Olivier Biekens en Foubert een kans in de basisploeg en kregen ook Hellin en Duvekot heel wat speeltijd. Het was in het begin nog wat zoeken voor de jonge Red Lions, maar ze kwamen wel op voorsprong.

Thibeau Stockbroekx toonde zijn neus voor goals en opende van dichtbij de score: 0-1. Nederland was even van slag, maar sloeg nog voor de rust terug op een heerlijk uitgespeelde counter: 1-1 bij de rust.

Na de rust duwden de Belgen het gaspedaal wat dieper in. Antoine Kina regisseerde en strooide met knappe passes. Belgie verdiende de zege en had zeker in het laatste kwart genoeg kansen om het af te maken tegen olympisch kampioen Nederland. Duvekot zag in de slotfase de 1-2 op de lat strandden.