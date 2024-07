Red Lions streng voor zichzelf na gelijkspel tegen Zuid-Afrika in uitzwaaiwedstrijd voor Parijs: "We zijn zelf onze ergste vijand"

"Het was een rotwedstrijd, het was gewoon niet goed genoeg", reageerde Victor Wegnez vrijdag na het 2-2-gelijkspel van de Red Lions tegen Zuid-Afrika.



"We maakten veel fouten, in onze passing en in onze aannames," vertelde Wegnez, die ook uitlegde dat de Lions een nieuwe soort pressing proberen toe te passen, die van pas zou moeten komen in hun openingsduel tegen Ierland op 27 juli in Parijs.



"Het was niet bepaald een goede tactiek tegen de tegenstander van vanavond, maar het zal de juiste optie zijn tegen de Ieren."



"We hadden dubbele trainingsessies op maandag, dinsdag en woensdag. Maar het fysieke aspect mag geen excuus zijn, ik denk dat het gewoon een off-day was voor iedereen."



Wegnez maakt zich echter geen zorgen, integendeel. "Als je kijkt naar de vriendschappelijke wedstrijden voor elk groot toernooi, doen we het vaak een beetje rommelig, maar hebben we daarna toch nog een of twee goede resultaten geboekt."