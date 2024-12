Met Tom Boon opnieuw in een hoofdrol: België sluit af met 6-3-zege tegen Duitsland in Hockey Pro League

In schoonheid afgesloten. De Belgische hockeymannen hebben maandag hun FIH Pro League-campagne van december afgesloten met een klinkende zege tegen Duitsland. In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam wonnen de Red Lions met 6-3, dankzij vier goals van Tom Boon.

De Red Lions begonnen goed aan de partij en hadden na een kwart een dubbele voorsprong beet.

William Ghislain opende al snel de score, net voor het einde van het eerste kwart schoot Tom Boon al zijn zesde doelpunt in deze Pro League-campagne tegen het net.

Tijdens het tweede kwart kwamen de Duitsers op gelijke hoogte via Raphael Hartkopf en Thies Prinz. In het derde kwart wiste Elian Mazkour een tweede doelpunt van Boon uit, maar in het laatste kwart toonden de Belgen zich finaal toch te sterk met een doelpunt van Guillaume Hellin en twee nieuwe treffers van Boon.

De Belgen speelden de afgelopen twee weken twee keer gelijk (1-1 en 3-3) tegen olympisch kampioen Nederland (FIH 1) en verloren twee keer de shoot-outs, maar wonnen ook het eerste duel met Duitsland met 4-3.

Nu volgt een onderbreking tot half februari, wanneer ze in Argentinië zullen aantreden tegen de Argentijnen en de Australiërs.