Wordt Lucas Coenen wereldkampioen motorcross? "Ja, al is Liam Everts misschien eerder aan de beurt"

Lucas Coenen heeft ons land een eerste motorcrosszege bezorgd op het allerhoogste niveau sinds 2018. Zijn we na 7 magere jaren toe aan 7 vette jaren? Je hoort het in onze podcast Sporza Daily van voormalig motorcrosskampioen Joel Smets en auto- en motorsportcommentator Gert Vermersch.

"Een extra jaar in de MX2-klasse had niet negatief uitgedraaid voor Lucas", is Joel Smets overtuigd. "Dan had hij met extra ervaring de overstap kunnen maken."

Gert Vermersch: "Ik vind het dikke zever dat hij nog een jaar in de MX2-klasse had moeten rijden. Hoe oud je ook bent, dat maakt niet uit."

"De broers vallen nog regelmatig, daar kan je niet omheen, maar ik heb liever een rijder die over de grens gaat om zijn limieten te leren kennen en ze later zo dicht mogelijk te benaderen."

"De wedstrijd lezen, is zeker nog een werkpunt. Wanneer moet ik voluitgaan? Wanneer moet ik me sparen?"

Voor de laatste Belgische wereldkampioen in het motorcross moeten we al terugbladeren tot in 2008, toen Sven Breugelmans de MX3-klasse (125 cc) won. In 2007 won Steve Ramon de zwaarste klasse: MX1, nu MXGP.

Treedt Lucas Coenen in zijn voetsporen? "Ja", knikt Gert Vermersch vol overtuiging. "Als je in je eerste seizoen al de 6e manche wint, beschik je over het nodige talent."

Of dat dit seizoen al gebeurd, kan de motorcrosscommentator moeilijk voorspellen. "Dat hangt af van de prestaties van meer ervaren rijders zoals Tim Gajser."

"Liam Everts doet het ook heel goed in de MX2-klasse. Misschien wordt eerder hij dan Lucas Coenen de volgende wereldkampioen uit België."