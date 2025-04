Klassementsmannen komen te laat: Marco Frigo soleert vanuit vroege vlucht naar 1e profzege in Ronde van de Alpen

Je eerste keer vergeet je nooit, toch? Marco Frigo heeft op zijn 25e de eerste zege in zijn profcarrière geboekt. De Italiaan van Israel-Premier Tech koos de vlucht naar voren in een vroege ontsnapping en hield het tot ieders verbazing vol tot aan de streep. Bij de klassementsmannen won Jai Hindley het prestigesprintje voor de tweede plaats.

De eerste is binnen voor Marco Frigo van Israel-Premier Tech.



De 25-jarige Italiaan heeft woensdag in de Ronde van de Alpen, een Italiaanse rittenkoers voor de Pro Series, zijn allereerste profzege geboekt. De 25-jarige Italiaan soleerde in de derde etappe naar Innichen vanuit de vroege vlucht naar de overwinning.

De Australiër Jai Hindley won het sprintje voor de tweede plek voor de Canadees Derek Gee. Michael Storer van Tudor, die dinsdag nog een dubbelslag realiseerde, finishte als achtste in dezelfde tijd als zijn concurrenten en blijft leider.

In het klassement heeft de Australiër nog steeds 41 seconden voorsprong op de Italiaan Giulio Ciccone, maandag winnaar van de openingsrit, en de Fransman Paul Seixas.

Donderdag is het opnieuw klimmen geblazen tijdens de vierde etappe van 162,7 kilometer tussen Sillian en Obertilliach. De vijfdaagse Ronde van de Alpen, die zowel op Italiaanse als Oostenrijkse bodem plaatsvindt, is voor veel renners een voorbereidingskoers op de Ronde van Italië van volgende maand.