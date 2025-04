Iedereen glad uit het wiel: Tadej Pogacar mikt zijn Waalse Pijl haarfijn in de roos

Pogacar is er weer bij

Na een jaar afwezigheid staat Tadej Pogacar weer op de deelnemerslijst van de Waalse Pijl. Knoopt de wereldkampioen in Hoei weer aan met de zege?



In 2023 won Pogacar de WorldTour-wedstrijd. Niemand kon op tegen zijn eindschot, Skjelmose en Landa kaapten de ereplaatsen weg.



Benieuwd of Pogacar hersteld is van zijn aanvallen in de Amstel Gold Race.