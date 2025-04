Superieure Tadej Pogacar laat iedereen spartelen: "Het betekent veel dat ik dit kan afmaken"

Was er na de Amstel Gold Race nog sprake van twijfel rond zijn vormcurve of hoop voor de concurrentie, dan werd die vandaag in de Waalse Pijl vakkundig de kop ingedrukt. Tadej Pogacar reed onhoudbaar naar een tweede overwinning op de Muur van Hoei.

"Het was een zware koers, maar ze waren allemaal sterk. Ook zondag kunnen we het weer geweldig doen."

Pogacar zag er echter nog altijd verkleumd uit. "Dit is een prachtige beklimming, al houd je hier als renner niet zo van. En zeker met dit slechte weer, want zo werd het een hele zware koers."

"Het geeft een geweldig gevoel dat ik hier weer kan winnen", was zijn eerste reactie nadat hij zich opgefrist had.

Vernietigend was hij, Tadej Pogacar , op de Muur van Hoei. Al verraadden zijn grimas en getekende gezicht dat ook de Sloveen had afgezien door de hevige regen in Wallonië.

Met zijn 3e plaats toonde Tom Pidcock zich tevreden. "Ik kan hier blij mee zijn, want dit is een mooie beloning voor een lastige dag", reageerde de Brit.

"Het was niet de allerkoudste dag, maar ik heb zoals altijd wel afgezien in de koude. Ik wilde me vooral warmhouden en op het einde had ik vrije goeie benen."

"Aan de voet had ik wat schakelproblemen, maar Tadej reed sowieso op een ander niveau."

"Ik zal niet zeggen dat hij tuk was op revanche, maar iedereen zegt dat hij vermoeid is, maar hij is en blijft Tadej. We weten tot wat hij in staat is."