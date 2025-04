Hoogdag voor Gantoise met titel en brons in Euro Hockey League, Braxgata maatje te klein in finale

Gantoise met brons naar huis

Gisteren sneuvelden de vrouwen van Gantoise nog in de halve finales tegen topfavoriet Den Bosch, maar vandaag hebben ze hun toernooi toch in schoonheid kunnen afsluiten. Ze wonnen de strijd om het brons met 1-3 tegen Düsseldorf.



Astrid Bonami, Alexi Van Remortel en Ambre Ballenghien zorgden voor de Belgische doelpunten. Lilly Stoffelsma kon in het slot nog terugprikken voor Düsseldorf, maar Gantoise hield uiteindelijk vlot stand.



Het wordt zo de allereerste Belgische club op het podium van de Euro Hockey League bij de vrouwen. In 2022 waren ze al eens op de vierde plaats geëindigd. Straks is er ook nog de finale tussen Braxgata en Den Bosch.