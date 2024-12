"Hij had er iets van gezegd in zijn podcast": miste Daan Heymans zijn strafschop door 90 Minutes?

Heeft Daan Heymans zijn mond voorbijgepraat in 90 Minutes? De topschutter van Charleroi miste zijn strafschop tegen OHL, omdat doelman Tobe Leysen simpelweg bleef staan. Iets dat de keeper had opgestoken door te luisteren naar de Sporza-podcast. "Ik dacht: ik waag de gok."

Een doelman blijft zelden staan bij een strafschop. Daan Heymans had zijn gouden penalty-trucje al eens verklapt in de Sporza-podcast 90 Minutes en toonde in augustus al dat het werkte tegen STVV.

Ook tegen OH Leuven probeerde de topschutter van Charleroi zijn strafschop door het midden te trappen, maar nu draaide het verkeerd uit. Geen gelijkmaker voor de bezoekers, wel een 1-0-nederlaag.

Geen toeval, want ook Tobe Leysen had naar 90 Minutes geluisterd. "Heymans had er iets over gezegd in zijn podcast", zei de doelman. "Een doelman blijft zelden staan, maar ik dacht: ik waag de gok."

"De druk lag bij mij en daarom zal Heymans gedacht hebben dat ik een hoek zou kiezen. Het voelt goed om die strafschop te pakken, want het levert drie punten op."